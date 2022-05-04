При пожаре в цехе рыбокомбината в Южно-Курильске погиб человек

В Южно-Курильске при пожаре в механическом цехе рыбокомбината погиб человек

В Южно-Курильске в цехе рыбокомбината произошел пожар. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным экстренных служб, сообщение о возгорании поступило 4 мая в 02:12 по местному времени (3 мая в 18:12 по мск). Пожарный расчет прибыл на место через три минуты, к их прибытию горел механический цех площадью 50 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано. В администрации Южно-Курильского района сообщили, что в результате происшествия погиб человек.

Ранее сообщалось, что двое граждан Киргизии погибли в результате пожара в подмосковных Мытищах. Граждане Киргизии пытались спасти мужчину, который просил помощи из окна горящей квартиры. «Они поехали на лифте, но тот остановился, и они отравились продуктами горения. Хозяин квартиры выпал из окна и погиб», — уточнил источник.

