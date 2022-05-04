Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

При пожаре в цехе рыбокомбината в Южно-Курильске погиб человек

В Южно-Курильске при пожаре в механическом цехе рыбокомбината погиб человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Южно-Курильске в цехе рыбокомбината произошел пожар. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным экстренных служб, сообщение о возгорании поступило 4 мая в 02:12 по местному времени (3 мая в 18:12 по мск). Пожарный расчет прибыл на место через три минуты, к их прибытию горел механический цех площадью 50 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано. В администрации Южно-Курильского района сообщили, что в результате происшествия погиб человек.

Ранее сообщалось, что двое граждан Киргизии погибли в результате пожара в подмосковных Мытищах. Граждане Киргизии пытались спасти мужчину, который просил помощи из окна горящей квартиры. «Они поехали на лифте, но тот остановился, и они отравились продуктами горения. Хозяин квартиры выпал из окна и погиб», — уточнил источник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о плане Венгрии захватить часть Украины
В Нью-Йорке украинец порезал соотечественника из-за русского языка
В бундестаге призвали выдворить назвавшего Шольца «колбасой» посла Украины
В Германии спрогнозировали рост цен на пиво
Россияне поспорили о методах сбора и охраны металлолома в школах СССР
При пожаре в цехе рыбокомбината в Южно-Курильске погиб человек
Модель показала фото без ретуши и восхитила поклонников
В Италии заявили об «идеальном шторме» для Европы из-за противостояния с Россией
В России запланировали создать пособие о фейках
Экс-депутат Рады предсказал присоединение части Украины к Польше
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.