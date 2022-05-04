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Стало известно о проблемах оставшихся в Европе после Brexit британцев

Опрос: после Brexit оставшиеся в Европе британцы потеряли свободу передвижения

Фото: Francois Lenoir / Reuters

После выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) оставшиеся в Европе британцы начали испытывать проблемы с собственностью, политическими правами и свободой передвижения. Об этом стало известно из результатов исследования ученых Ланкастерского и Бирмингемского университетов, опубликованного проектом Migzen.

Ученые провели опрос среди 1328 британских граждан, которые на момент завершения Brexit в 2021 году проживали в Европейском союзе (ЕС) и в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Исследование показало, что 59 процентов респондентов более пяти лет проживали европейских странах до Brexit и были не намерены покидать обжитые места.

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При этом практически все заявили о проблемах, которые начались после Brexit. В первую очередь люди потеряли возможность переезжать в пределах ЕС, в том числе по работе, и уходить на пенсию в странах Евросоюза. Более того, у людей, состоящих в браке с гражданами стран Евросоюза, возникли сложности с возвращением в Великобританию.

Также граждане Великобритании потеряли возможность голосовать на выборах в государствах Евросоюза. А те, кто проживает в странах ЕС более 15 лет, после Brexit более не смогли голосовать на британских выборах. Также страны Евросоюза начали выставлять на продажу недвижимость британцев после Brexit.

В марте стало известно, что дефицит торгового баланса Великобритании возрос до рекордно высокого уровня в январе, поскольку экспорт в ЕC резко сократился. Беспрецедентные проблемы вызваны увеличением бюрократических проволочек после выхода страны из блока.

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Николай Чигасов
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