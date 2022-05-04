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Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине

Представитель МИД Захарова заявила, что Израиль игнорировал рост неонацизма на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль долгие годы игнорировал рост неонацизма на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Российский министр [иностранных дел Сергей Лавров] обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на территории Украины со стороны государства Израиль. И ведь мы это видим, и мы многократно привлекали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме», — заявила Захарова.

По ее словам, израильское правительство долгие годы «не цеплялось» к нацистской литературе, которая «распространяется среди националистических батальонов» и «татуировкам в виде свастики». «Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и не вызывало у них возмущение?», — задалась вопросом Захарова.

Ранее Захарова заявила, что в рядах полка «Азов» совместно с украинскими боевиками воюют израильские наемники. Она также заверила, что в распоряжении России есть подтверждающие этот факт видеоматериалы.

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Николай Чигасов
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