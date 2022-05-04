Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине

Представитель МИД Захарова заявила, что Израиль игнорировал рост неонацизма на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль долгие годы игнорировал рост неонацизма на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Российский министр [иностранных дел Сергей Лавров] обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на территории Украины со стороны государства Израиль. И ведь мы это видим, и мы многократно привлекали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме», — заявила Захарова.

По ее словам, израильское правительство долгие годы «не цеплялось» к нацистской литературе, которая «распространяется среди националистических батальонов» и «татуировкам в виде свастики». «Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и не вызывало у них возмущение?», — задалась вопросом Захарова.

Ранее Захарова заявила, что в рядах полка «Азов» совместно с украинскими боевиками воюют израильские наемники. Она также заверила, что в распоряжении России есть подтверждающие этот факт видеоматериалы.