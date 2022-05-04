Раскрыта динамика продаж новостроек в Москве

Динамика продаж новостроек в Москве в первом квартале составила почти 27 процентов

Продажи новостроек в Москве в первом квартале 2022 года подскочили почти на 27 процентов. Данные о динамике продаж сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

В период с января по март 2022 года в столице зарегистрировали 26,4 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья, что на 26,6 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом аналитики обнаружили, что мартовский показатель в 2022 году был максимальным за всю историю измерений. При покупке квартир в новых домах в марте было зарегистрировано на 18,7 процента больше ДДУ, чем в марте 2021 года — 9,4 тысячи договора. Однако по сравнению с февралем количество ДДУ сократилось на семь процентов.

В Росреестре первый квартал текущего года назвали результативным. Специалисты отметили, что с учетом нежилой недвижимости прирост в первом квартале 2022 года по сравнению с периодом с января по март 2021 года составляет 22 процента, до 38,6 тысячи ДДУ.

Ранее стало известно, что за 2021 год лидером среди российских регионов по объему ввода жилья стала Ленинградская область. На одного человека здесь пришлось 1,772 квадратного метра недвижимости.