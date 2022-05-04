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В Москве пропали 38 туристов из Ирака

В Москве 38 туристов из Ирака ушли из гостиницы и не вернулись

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве пропала большая группа туристов из Ирака. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

С заявлением о пропаже 38 иностранцев обратилась сотрудница туристической компании. По ее информации, девять семей, состоящих из мужчин, женщин и детей, прилетели из Ирака в Россию 30 апреля. В течение недели путешественники должны были посещать экскурсии в Москве.

Однако уже на следующий день после прилета иракцы начали вести себя странно. Туристы отказались смотреть достопримечательности, сославшись на усталость. Также они попытались получить свои паспорта, которые российские гиды заранее оставили на стойке регистрации в отеле со строгим указанием не выдавать документы на руки, а передавать только гидам на период экскурсий.

Отмечается, что иракцы без паспортов 1 и 2 мая несколькими группами покинули гостиницу и не вернулись. Сотрудники турфирмы предполагают, что целью путешественников было получение статуса беженцев в России.

Ранее сообщалось, что на Урале пропали восемь туристов, включая двух детей в возрасте от трех до пяти лет. Отдыхающие сплавлялись по маршруту по рекам Большой Шишим и Чусовая и не вышли в назначенное время к месту сбора, где их ожидал автомобиль. Позднее стало известно, что тургруппа самостоятельно вышла к конечной точке маршрута.

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Варвара Кошечкина
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