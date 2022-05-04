В Госдуме отреагировали на распространение ЦРУ инструкций на русском языке

Депутат Пискарев назвал шпионажем распространение ЦРУ инструкций на русском языке

Распространение сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США инструкций на русском языке является неприкрытой попыткой вербовки, шпионажем и подстрекательством к госизмене, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его реакция приводится в Telegram-канале.

США уже по традиции захотели вмешаться во внутренние дела России, отметил депутат.

Он заверил, что думская комиссия зафиксировала все попытки вмешательства и «по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку».

Накануне газете The Washington Post стало известно, что ЦРУ распространило инструкции на русском языке для вербовки в разведку США.

В инструкции разъясняется, как можно связаться с американской разведкой в сети. Специалисты управления рассчитывают, что при использовании описанных методов выявить такие контакты российским спецслужбам будет труднее. В частности, людей просят раскрыть их имя, страну пребывания и пояснить, какой доступ они имеют к «информации, представляющей интерес» для управления.