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В Госдуме отреагировали на распространение ЦРУ инструкций на русском языке

Депутат Пискарев назвал шпионажем распространение ЦРУ инструкций на русском языке
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Распространение сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США инструкций на русском языке является неприкрытой попыткой вербовки, шпионажем и подстрекательством к госизмене, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его реакция приводится в Telegram-канале.

США уже по традиции захотели вмешаться во внутренние дела России, отметил депутат.

Он заверил, что думская комиссия зафиксировала все попытки вмешательства и «по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку».

Накануне газете The Washington Post стало известно, что ЦРУ распространило инструкции на русском языке для вербовки в разведку США.

В инструкции разъясняется, как можно связаться с американской разведкой в сети. Специалисты управления рассчитывают, что при использовании описанных методов выявить такие контакты российским спецслужбам будет труднее. В частности, людей просят раскрыть их имя, страну пребывания и пояснить, какой доступ они имеют к «информации, представляющей интерес» для управления.

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Анна Щербакова
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