В Госдуме отреагировали на распространение ЦРУ инструкций на русском языке
Распространение сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США инструкций на русском языке является неприкрытой попыткой вербовки, шпионажем и подстрекательством к госизмене, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его реакция приводится в Telegram-канале.
США уже по традиции захотели вмешаться во внутренние дела России, отметил депутат.
Он заверил, что думская комиссия зафиксировала все попытки вмешательства и «по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку».
Накануне газете The Washington Post стало известно, что ЦРУ распространило инструкции на русском языке для вербовки в разведку США.
В инструкции разъясняется, как можно связаться с американской разведкой в сети. Специалисты управления рассчитывают, что при использовании описанных методов выявить такие контакты российским спецслужбам будет труднее. В частности, людей просят раскрыть их имя, страну пребывания и пояснить, какой доступ они имеют к «информации, представляющей интерес» для управления.