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ЦРУ распространило инструкцию на русском по установлению связи с разведкой США

WP: ЦРУ распространило инструкцию по установлению связи с разведкой США на русском языке

Фото: Jason Reed / Reuters

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) распространили инструкцию на русском языке по установлению связи с разведкой США. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP), передает ТАСС.

В инструкции разъясняется, как можно связаться с американской разведкой в сети. Специалисты управления рассчитывают, что при использовании описанных методов выявить такие контакты российским спецслужбам будет труднее. В частности, людей просят раскрыть их имя, страну пребывания и пояснить, какой доступ они имеют к «информации, представляющей интерес» для управления.

Таким образом ЦРУ надеется «завербовать шпионов и выведать секреты», в том числе и фоне российской спецоперации, отмечается в материале. Как утверждает представитель управления, «обеспокоенные россияне пытаются взаимодействовать» с ЦРУ, поэтому сотрудники хотят «обеспечить безопасный способ» установления связи. Американская сторона считает, что пытаться связаться с кандидатами на вербовку безопаснее в сети, чем по линии посольства США в России, заявил экс-сотрудник ведомства.

Ранее телеканал CNN рассказал, что западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России Владимиром Путиным. В частности, США и союзники используют психологические методы информационной войны при освещении спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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