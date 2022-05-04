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Названы помогающие при расстройстве желудка и тошноте продукты

Диетолог Молли Хембри рассказала, что имбирь и бананы спасают от тошноты

Фото: engin akyurt / Unsplash

Диетолог Молли Хембри назвала продукты, которые спасают от тошноты и помогают справиться с расстройством желудка. Слова эксперта приводит издание Eat This, Not That!.

Первое место диетолог отдала имбирю. Пастилки, жевательные резинки, конфеты, ароматизированные напитки, чаи, настойки и добавки с имбирем подавляют тошноту, вызванную восстановительным периодом после операции, беременностью, химиотерапией, укачиванием и расстройством желудка, рассказала она.

На втором месте по эффективности, по мнению Хембри, находятся бананы. Эти плоды в сочетании с небольшим количеством риса и яблочного пюре приводят пищеварение в норму и являются отличным методом борьбы с тошнотой, болью в животе, диареей и рвотой.

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Тосты, бульон без соли и специй, фруктовое эскимо, а также крендельки, по словам диетолога, также помогают cправиться с приступами тошноты при расстройстве желудка.

Ранее спортивный врач Александра Пурига посоветовала не злоупотреблять шашлыком. Она объяснила это рекомендациями ВОЗ по употреблению красного мяса, согласно которым его вполне достаточно есть один-два раза в неделю при наличии других источников белка в ежедневном рационе.

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Юлия Кальницкая
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