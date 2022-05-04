В Госдуме объяснили запрет на въезд в Россию премьер-министру Японии

Депутат Госдумы Чепа заявил, что России и Японии придется выстраивать новые отношения

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в последнее время Япония предприняла недружественные шаги в отношении России. Так он объяснил запрет на въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде, пишут «Известия».

Кроме того, запрет на въезд в страну не только главе правительства, но и министру иностранных дел Японии Ёсимасе Хаяси, а также ряду других чиновников расценивается как предупреждение российского МИД, добавил зампредседателя комитета Госдумы.

По словам Чепы, это ответные шаги на действия, направленные против России. «Как это скажется на дальнейших отношениях, надо будет выстраивать абсолютно новые отношения, прежних уже не будет», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки. Всего в список попали 63 гражданина Японии.