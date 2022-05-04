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В Совфеде объяснили изменение риторики Санду насчет Дня Победы судьбой Украины

Сенатор Пушков заявил, что изменение риторики Санду насчет Дня Победы связано с Украиной
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Pool / Reuters

Сенатор Алексей Пушков объяснил изменение риторики президента Молдавии Майи Санду насчет празднования Дня Победы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков связал действия президента Молдавии с тем, что она посмотрела на опыт соседних стран. Санду начала маневрировать, убедившись, что «тупое и злобное отрицание» Дня Победы до добра не доводит, объяснил член Совфеда.

До этого молдавский лидер записала видеообращение, в котором пообещала гражданам устроить празднование Дня Победы, а также призвала жителей не сеять ненависть и вражду.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленты, а также использование атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит крупный штраф либо общественные работы. 19 апреля решение утвердила Санду, заявив, что георгиевскую ленту пора отправить в «мусорное ведро истории».

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Марина Совина
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