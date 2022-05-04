Стала известна дата оглашения приговора россиянке Сапеге в Белоруссии

Гродненский суд огласит приговор россиянке Софье Сапеге 6 мая

Гродненский областной суд Белоруссии огласит приговор задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге 6 мая. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair. Вскоре призналась под камеру, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Девушку обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как стало известно агентству, приговор российской гражданке огласят в открытом режиме. Следствие по ее делу не было публичным, а даты его окончания несколько раз сдвигались.

В декабре 2021 года Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, однако, по словам ее отчима, какое-либо решение на этот счет может быть принято только после суда.