Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стала известна дата оглашения приговора россиянке Сапеге в Белоруссии

Гродненский суд огласит приговор россиянке Софье Сапеге 6 мая
София Сапега

София Сапега. Фото: Reuters

Гродненский областной суд Белоруссии огласит приговор задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге 6 мая. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair. Вскоре призналась под камеру, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Девушку обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как стало известно агентству, приговор российской гражданке огласят в открытом режиме. Следствие по ее делу не было публичным, а даты его окончания несколько раз сдвигались.

В декабре 2021 года Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, однако, по словам ее отчима, какое-либо решение на этот счет может быть принято только после суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В НАТО отказались соблюдать положения договора с Россией
В Белоруссии одобрили смертную казнь за попытку теракта
Парикмахер назвал трендовое окрашивание на 2022 год
Российский школьник впал в кому после посещения пиццерии
Беднейшая страна Африки пострадала от ситуации на Украине
В бундестаге призвали вызвать «на ковер» украинского посла за слова о Шольце
Захарова возмутилась «требованиям» доказать позицию России по Холокосту
МВД Киргизии призвало не использовать 9 мая символику спецоперации
В Москве появятся автозаки с кондиционером и туалетом
Испанский футболист получил тюремный срок за изнасилование
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.