Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша заказала модный топ в интернете и рассмеялась во время примерки

Топ PrettyLittleThing оказался велик блогерше Эшли Симпсон и развеселил ее подписчиков

Фото: @ashleighsimpson98

Блогерша Эшли Симпсон купила модный топ в онлайн-магазине PrettyLittleThing и развеселила подписчиков кадрами, сделанными во время его примерки. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Юзерша с никнеймом ashleighsimpson98 заказала в интернете короткий топ белого цвета с завязками-жгутами вокруг шеи. Получив покупку, девушка заметила, что вещь не соответствует образцу, представленному на фото в каталоге. Обновка оказалась велика Симпсон и полностью открывала ее грудь. «Не могу поверить в свою удачу», — прокомментировала покупательница со смехом.

Упомянутое видео стало вирусным и собрало тысячи лайков. Пользователи сети высказали свое мнение в комментариях. «О нет! Какая неудача», «Это очень смешно. Никогда не знаешь, что тебе доставят из PrettyLittleThing», «Ты меня рассмешила, я сохраняю твой пост», — писали юзеры.

Ранее в апреле блогерша Эшли Лопес купила наряд на сайте крупного американского маркетплейса Amazon и удивилась своему нелепому внешнему виду. Девушка заказала кожаное мини-платье без бретелей коричневого цвета, которое увидела в разделе для плюс-сайз покупательниц. Для того чтобы надеть его, ей потребовалась помощь подруги. Увидев себя в зеркало, она сравнила платье с костюмом сосиски или драже M&M’s.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории»
Россияне начали планировать отпуск дома
В России захотели ужесточить наказание за обман пенсионеров
На Украине обвинили Венгрию в планах захвата части территории страны
Инвестиционный стратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля
Стало известно о планах ЕС отказаться от импорта нефти из России за полгода
Диетолог назвал россиянам неожиданную причину потери лишнего веса
С советского танка в популярной онлайн-игре убрали букву «V»
Блогерша заказала модный топ в интернете и рассмеялась во время примерки
Италия начала закачивать рекордные объемы российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.