Блогерша заказала модный топ в интернете и рассмеялась во время примерки

Топ PrettyLittleThing оказался велик блогерше Эшли Симпсон и развеселил ее подписчиков

Блогерша Эшли Симпсон купила модный топ в онлайн-магазине PrettyLittleThing и развеселила подписчиков кадрами, сделанными во время его примерки. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Юзерша с никнеймом ashleighsimpson98 заказала в интернете короткий топ белого цвета с завязками-жгутами вокруг шеи. Получив покупку, девушка заметила, что вещь не соответствует образцу, представленному на фото в каталоге. Обновка оказалась велика Симпсон и полностью открывала ее грудь. «Не могу поверить в свою удачу», — прокомментировала покупательница со смехом.

Упомянутое видео стало вирусным и собрало тысячи лайков. Пользователи сети высказали свое мнение в комментариях. «О нет! Какая неудача», «Это очень смешно. Никогда не знаешь, что тебе доставят из PrettyLittleThing», «Ты меня рассмешила, я сохраняю твой пост», — писали юзеры.

Ранее в апреле блогерша Эшли Лопес купила наряд на сайте крупного американского маркетплейса Amazon и удивилась своему нелепому внешнему виду. Девушка заказала кожаное мини-платье без бретелей коричневого цвета, которое увидела в разделе для плюс-сайз покупательниц. Для того чтобы надеть его, ей потребовалась помощь подруги. Увидев себя в зеркало, она сравнила платье с костюмом сосиски или драже M&M’s.