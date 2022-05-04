Россиянку осудят за первоапрельскую шутку о взрыве

Жительницу Новороссийска осудят за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве в офисе УК

Жительницу Новороссийска осудят за шутку о готовящемся взрыве в офисе управляющей компании (УК) в День смеха. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, 1 апреля этого года она позвонила с мобильного телефона на номер одной из УК и сообщила оператору, что в здании находится взрывное устройство. После этого на место выехали полицейские, медики и сотрудники противопожарной службы, которые выяснили, что в здании бомбы нет.

Позже правоохранители установили личность звонившей. Россиянка призналась, что таким образом решила пошутить, а идея звонка ей пришла из-за праздника. В настоящее время ей грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за ложное минирование кафе в Подмосковье. По данным силовиков, подозреваемый таким образом проверял реакцию экстренных служб на сообщение о теракте.