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69-я параллель

В российском регионе начали производить французский сыр с плесенью

В Ноябрьске начали производить французский сыр с плесенью рокфор по российской технологии

Фото: Azzedine Rouichi / Unsplash

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в городе Ноябрьск, начали производить рокфор — французский сыр с голубой плесенью. Об этом сообщает Telegram-канал «Ямал.Официально».

Производством продукта занимается СПК «Ноябрьский» — работники предприятия в российском регионе уже начали производить первую партию под контролем технологов.

«На предприятии работают с российским сырьем и по отечественным технологиям. В планах — наладить производство горгонзолы и камамбера», — говорится в сообщении.

Ранее на Ямале придумали замену популярной закуске Fish&Chips. В Салехарде предложили при приготовлении блюда вместо трески использовать ямальскую черную рыбу. Как отметил бренд-шеф ресторана «Охота» Максим Цыганов, важно доказать, что блюдо из налима окажется не хуже, чем оригинальное.

В Якутии также предложили заменить кока-колу напитком с добавлением «Эпсорина» — брендового местного компонента, который получают из рогов северного оленя. Подобная добавка помогает организму восстанавливаться после различных заболеваний и при умственной и физической усталости.

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Анастасия Шейкина
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