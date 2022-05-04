В российском регионе начали производить французский сыр с плесенью

В Ноябрьске начали производить французский сыр с плесенью рокфор по российской технологии

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в городе Ноябрьск, начали производить рокфор — французский сыр с голубой плесенью. Об этом сообщает Telegram-канал «Ямал.Официально».

Производством продукта занимается СПК «Ноябрьский» — работники предприятия в российском регионе уже начали производить первую партию под контролем технологов.

«На предприятии работают с российским сырьем и по отечественным технологиям. В планах — наладить производство горгонзолы и камамбера», — говорится в сообщении.

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