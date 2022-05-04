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Названы лучшие места в России для туристов-одиночек

Tvil.ru: Ялту, Калининград и Санкт-Петербург назвали лучшими местами для туристов-одиночек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали лучшие места в России на майские праздники для туристов-одиночек. Об этом сообщает RT.

Так, выяснилось, что больше всего для таких туристов подходят Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва и Краснодар. В список также попали Екатеринбург, Казань и Ярославль. Рейтинг составили на основании данных бронирования.

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Аналитики пришли к выводу, что любители отдыхать без компании бронируют жилье на срок от одной до семнадцати ночей и тратят на это в сутки от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки, сообщает «Кубань 24». При этом отмечается, что дешевле всего обойдется отдых в Краснодаре и Екатеринбурге, где можно найти жилье стоимостью менее тысячи рублей в сутки.

Также оказалось, что более 80 процентов путешественников без пары обычно предпочитают останавливаться в хостелах и отелях, квартиры выбирают лишь 15 процентов таких туристов.

В конце апреля стало известно, что на майские праздники россияне массово устремились в Крым на поездах. Рост продаж билетов на полуостров составил 63 процента по сравнению с 2021 годом.

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Ксения Мельникова
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