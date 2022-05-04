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Россияне бросились покупать один вид квартир

Российский спрос на квартиры-студии в марте вырос на 7,2 процента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России вырос спрос на квартиры-студии. О том, что граждане бросились покупать данный вид квартир, сообщило «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В марте 2022 года в 15 крупнейших городах России заинтересованность в студиях выросла на 7,2 процента по сравнению с тем же месяцем 2021-го. В Москве спрос на такую недвижимость увеличился на 3 процента, а в Нижнем Новгороде зафиксировали наиболее активный рост показателя — 55,4 процента. По итогам первого квартала количество покупательских запросов увеличилось на 15,1 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Сильнее всего спрос вырос в Самаре и Уфе — на 53,6 и 52,8 процента соответственно.

По словам генерального директора агентства Валерия Летенкова, квартиры-студии на 20-25 процентов дешевле однокомнатных. Кроме того, арендные ставки на них на 10-15 процентов ниже, что делает такие объекты рентабельнее для сдачи в аренду. Наиболее привлекательными эксперт считает московские студии с отдельными кадастровыми номерами — за эти квартиры можно получить «однушку» по программе реновации, они популярны у съемщиков, а также подходят под ипотеку.

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При покупке студии стоит учитывать, является ли она отдельной недвижимостью или долей. «Доля это, чаще всего, неузаконенная перепланировка и часть объекта недвижимости со всеми вытекающими последствиями», — заявил Летенков, добавив, что переделанную из многокомнатной квартиры студию могут впоследствии заставить вернуть к первоначальному виду.

В апреле в Санкт-Петербурге отметили массовое появление квартир-студий в старых домах. Это вызвало беспокойство у участников рынка, так как такие объекты, чаще всего, возникают в результате незаконных перепланировок. Собственники бывших коммуналок «нарезают» одно помещение на несколько отдельных, доставляя неудобства соседям.

Александра Качан
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