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Первая в России сверчковая ферма появится в Новосибирске

На первой в России сверчковой ферме в Новосибирске планируют производить белок

Кадр: «Россия 1»

В Новосибирске при поддержке Фонда содействия инновациям появилась первая в России сверчковая ферма, на которой планируется производить белок. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Разработчики сделали боксы для насекомых из такого материала, по которому невозможно выкарабкаться на волю. Также придумали специальные поилки и стеллажную линию конвейерного типа с автоматическим светом и климатом.

По словам директора стартапа Евгения Демидова, сверчок содержит до 75 процентов белка, а говядина — всего 25 процентов. Он отметил, что переработанные в муку насекомые могут использоваться в животноводстве в качестве добавки к кормам.

Ранее стало известно, что в Нижнекамском районе Татарстана в 2022 году возведут девять мини-ферм для производства молока. За последние шесть лет в республике разместили 47 ферм. Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1 апреля — 10,7 тысячи голов, в том числе 4,4 тысячи коров.

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Мария Гейн
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