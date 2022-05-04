Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Краснодар
1:0
2-й тайм
live
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Флорида Пантерз
6 мая
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Спорт

Самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC пройдет в Москве 27 мая

Самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC пройдет в Москве 27 мая

Фото: страница «TOP DOG Fighting Championship» во «ВКонтакте»

Самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC пройдет в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, предоставленном «Ленте.ру».

Турнир #TDFC14 состоится 27 мая на волейбольной арене «Динамо» вместимостью в четыре тысячи человек. В главном бою вечера чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов будет отстаивать титул в поединке против непобежденного бойца Сергея «Кратоса» Калинина.

Кроме того, на турнире пройдут поединки между Рустамом «Астероидом» Мухитдиновом и Александром «Севером» Северином в среднем весе, а также между Алексеем «Мельником» Мельниковым и Исой «Тандовским» Исаевым.

TOP DOG FC — первая организация кулачных боев в России и СНГ. После того как в ноябре 2021 года кулачные бои официально признали спортивной дисциплиной Минспорта РФ, TOP DOG FC стала первой лигой на территории Европы, которая получила лицензию на проведение официальных турниров.

Узнать последние новости о TOP DOG FC можно во «ВКонтакте» и Telegram-канале организации.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил США в срыве участия российской делегации в заседании ООН
Европейские страны усомнились в нужности запрета на доставку нефти из России
В Госдуме задумали ужесточить наказание за мошенничество с пенсионерами
Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд
В парламенте Армении представили план свержения Пашиняна
Опровергнут главный миф о беспилотных автомобилях
Названы лучшие места в России для туристов-одиночек
Захарова рассказала о новых территориальных реалиях на Украине
Российскому сыровару разрешили купить часть «Вимм-Билль-Данн» у Pepsi
Самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC пройдет в Москве 27 мая
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.