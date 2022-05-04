Самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC пройдет в Москве 27 мая

Самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC пройдет в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, предоставленном «Ленте.ру».

Турнир #TDFC14 состоится 27 мая на волейбольной арене «Динамо» вместимостью в четыре тысячи человек. В главном бою вечера чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов будет отстаивать титул в поединке против непобежденного бойца Сергея «Кратоса» Калинина.

Кроме того, на турнире пройдут поединки между Рустамом «Астероидом» Мухитдиновом и Александром «Севером» Северином в среднем весе, а также между Алексеем «Мельником» Мельниковым и Исой «Тандовским» Исаевым.

TOP DOG FC — первая организация кулачных боев в России и СНГ. После того как в ноябре 2021 года кулачные бои официально признали спортивной дисциплиной Минспорта РФ, TOP DOG FC стала первой лигой на территории Европы, которая получила лицензию на проведение официальных турниров.

Узнать последние новости о TOP DOG FC можно во «ВКонтакте» и Telegram-канале организации.

