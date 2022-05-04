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Парикмахер назвал трендовое окрашивание на 2022 год

Парикмахер Девин Тот назвал двухцветное окрашивание новым трендом в мелировании волос

Фото: @jochem.diever

Парикмахер салона красоты SCK в Нью-Йорке Девин Тот назвал новый метод мелирования волос, который стал трендом в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

Речь идет о технике под названием «зонтик», которая, по словам стилиста, является разновидностью мелирования. «Это двухцветное окрашивание, которое состоит из двух контрастных цветов волос, сложенных или наложенных друг на друга. Такой метод создает эффект "зонтика" с одним цветом на верхней половине головы и другим цветом, выглядывающим из-под него», — объяснил Тот.

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В беседе с порталом эксперт отметил, что в упомянутом окрашивании используются цвета одного тона, что визуально придает прическе объем. В завершении Тот обратил внимание читателей на то, что окрашивание «зонтик» особенно подойдет обладательницам стрижки «боб». Кроме того, он заявил, что данная техника будет удачно смотреться как на прямых, так и на волнистых, густых и тонких волосах.

Раннее в апреле парикмахер Джастин Товес-Винчиллоне назвал небрежные прически главными трендами предстоящего весенне-летнего сезона. По словам специалиста, нынешним летом будут актуальны стрижка «боб» с длиной передних прядей до подбородка, «ретробахрома», «пернатое афро» и пастельное окрашивание.

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Мария Винар
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