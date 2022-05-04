США и Япония обсудили антироссийские санкции

Представители США и Японии обсудили санкции против России и визит Джо Байдена в Азию

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба на встрече во вторник обсудили предстоящую поездку американского лидера Джо Байдена в Азию, а также санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Салливан дал «высокую оценку» мерам, принятым Токио из-за проведения военной операции на Украине: речь шла как об антироссийских санкциях на экспорт, так и о гуманитарной помощи Киеву. Представители двух стран договорились продолжить тесное взаимодействие по этому вопросу.

Также, Салливан и Акиба говорили о подготовке предстоящей поездки Байдена в Республику Корея и Японию. Они согласились, что личная встреча лидеров «даст возможность подтвердить прочность союза США и Японии», а поездка Байдена в Токио «даст недвусмысленный сигнал в регионе и за его пределами о приверженности США Индо-Тихоокеанскому региону». Известно, что американский президент приедет с визитом в Южную Корею и Японию с 20 по 24 мая.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно обвинил Россию в том, что она перекладывает ответственность за ухудшение японско-российских отношений на Токио. Он отметил, что вся сложившаяся ситуация произошла из-за военной операции РФ на Украине.