В США захотели обязать компании раскрывать потери из-за ситуации на Украине

SEC: компании США могут обязать раскрывать влияние ситуации на Украине на их деятельность

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что, вероятно, американские компании могут обязать отчитываться о влиянии ситуации на Украине на их деятельность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно извещению SEC, одно из ее структурных подразделений, департамент корпоративных финансов, считает, что на компаниях лежит предусмотренная законодательством ответственность публиковать информацию о прямом и опосредованном влиянии событий на Украине и антироссийских санкций на бизнес. Так, фирмы могут обязать отчитываться о зависимости их деятельности от России, Белоруссии или Украины через операционную деятельность, кадровый состав, инвестиции и прочие факторы, а также раскрывать данные о юридических или регулятивных неопределенностях, которые связаны с работой на российском или белорусском рынках.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что кризис на Украине стал «поворотным пунктом в истории». Он рассказал, что события, подобные нынешним, случаются раз в шесть-восемь поколений. Также президент добавил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.