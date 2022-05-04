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Российские школьники попытались переплыть Волгу на старом холодильнике

В Твери школьники нашли на помойке старый холодильник и попытались на нем переплыть Волгу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Твери школьники попытались переплыть Волгу на старом холодильнике, который они нашли на помойке. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

3 мая они принесли на набережную российской реки с помойки старый холодильник и попытались использовать его в качестве плавсредства. Прохожие заподозрили неладное и пригрозили мальчикам полицией.

В региональной прокуратуре пообещали дать оценку действиям законных представителей подростков и органов профилактики.

Ранее сообщалось, что два брата и их друг попытались переплыть реку Мойку в Санкт-Петербурге. Прохожему удалось спасти одного из подростков. Другого вытащенного из воды юношу медики пытались реанимировать, но не смогли. Он пробыл под водой 20 минут.

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Анна Щербакова
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