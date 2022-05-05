Разгадана тайна личности автора 125-летнего письма из церкви

Classic FM: автор 125-летнего письма из британской церкви стал моряком и прошел войну

Британские исследователи разгадали тайну личности автора 125-летнего письма, которое было найдено под церковной скамьей в марте. Об этом сообщает Classic FM.

Спрятанное 125 лет назад письмо обнаружили при реставрации Сандерлендской приходской церкви в графстве Тайн-энд-Уир в марте 2022 года. Послание было написано 11 августа 1897 года Уильямом Эллиоттом, которому тогда было 13 лет. «Кем бы ты ни был, нашедший это письмо, не рви его и не выбрасывай. Сохрани его в память обо мне, У. Эллиотте», — написал тогда мальчик.

Как удалось выяснить исследовательнице Джен Болдуин, в 19 лет Уильям Эллиотт эмигрировал в США. В том же году он поступил на службу в американские ВМС и стал моряком. Эллиотт прошел Первую и Вторую мировые войны и вышел в отставку в 1945 году в звании коммандера (соответствует капитану 2-го ранга в ВМФ России).

Уильям Эллиотт попал в приходский сиротский приют при церкви в Сандерленде после гибели отца в 1887 году. Мальчик покинул приют 29 октября 1897 года в 14 лет, но после 1901 года его следы терялись. Существовала версия, согласно которой Эллиотт погиб во время Первой мировой войны. На это указывала табличка на стене церкви с фамилиями погибших на войне прихожан. Среди них числится «У. Эллиот», однако фамилия написана с одной буквой «т» на конце.

Уильям Эллиотт умер 27 апреля 1968 года и был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния. Он был дважды женат, стал отцом двоих детей и дедом четверых внуков.

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