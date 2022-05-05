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В США перечислили пять способов «победить» Россию

В 19FortyFive перечислили пять способов «победить» Россию

Фото: Ken Hammond / U.S. Air Force / Wikimedia

В публикации американского издания 19FortyFive перечислили пять способов «победить» Россию.

Первым в списке идет свободнопадающая термоядерная авиабомба B83, максимальная мощность которой составляет 1,2 мегатонны в тротиловм эквиваленте. Вторым — подводные лодки типа Ohio, оснащенные баллистическими ракетами UGM-133A Trident II (D5), способными поражать цели на дальности до 7,4 тысячи километров.

Третьими в списке значится крылатая ракета Tomahawk модификации Block V, предназначенная для поражения вражеских кораблей на расстоянии до 1,6 километра. Четвертым — авианосец Gerald R. Ford, способный переносить 85 самолетов, в частности, F-35C Lightning II, E-2D Advanced Hawkeye и V-22B Osprey.

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Завершает список летающая батарея непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя AC-130 Spectre. «Первое место должно достаться подводной лодке типа Ohio только потому, что она может доставить больше всего ядерного оружия», — говорится в публикации.

В мае 2021 года американский журнал The National Interest назвал пять назвал пять лучших российских вооружений на прошедшем параде Победы в Москве 9 мая.

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Иван Потапов
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