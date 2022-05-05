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Россия вышлет семь сотрудников посольства Дании

МИД России вышлет семь сотрудников посольства Дании, объявленных персонами нон грата

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Семь сотрудников посольства Дании в Москве признаны персонами нон грата, они должны покинуть страну в течение двух недель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.

Дипломату датской дипмиссии также отказали в визе, его личность не раскрывается. В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право «на дополнительные шаги в ответ на недружественные действия Дании».

В начале апреля МИД Дании сообщил о решении правительства о высылке 15 российских дипломатов после сообщений об обнаружении массовых захоронений и убийств мирных жителей в украинском городе Буча.

5 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Министерство обороны РФ назвало информацию о причастности к этому российских военных провокацией.

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Елизавета Наумова
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