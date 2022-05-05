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Шольц назвал условие снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что санкции с России могут снять после консультаций с Киевом

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условие для снятия санкций с России. По его словам, это может произойти только после консультаций с украинской стороной, передает ТАСС.

Политик считает, что Москве придется достигнуть соглашения с Киевом.

Ранее 3 мая глава правительства Германии уже выступал с подобным заявлением. Тогда он подчеркивал, что Россия и Украина должны договориться между собой и достичь взаимопонимания, однако это не должен быть «навязанный мир», при котором Москва будет диктовать свои условия.

В настоящее время Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкций в отношении России. Он предполагает отказ от импорта российской нефти в течение шести месяцев. Германия поддержала предложенные сроки, а министр экономики Роберт Хабек заявил, что «переходный период достаточно длительный, чтобы мы могли принять все меры предосторожности для создания альтернатив российской нефти в Германии».

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Варвара Кошечкина
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