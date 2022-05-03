Канцлер Германии назвал условие отмены санкций против России

Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не снимут без согласия с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF назвал условие отмены санкций против России. Он заявил, что рестрикции, введенные после начала спецоперации на Украине, не будут сняты без согласия с Киевом, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Москва и Киев должны договориться между собой и достичь взаимопонимания, однако это не должен быть «навязанный мир», при котором российская сторона будет диктовать свои условия.

Шольц добавил, что Украина должна иметь возможность «защищать свой суверенитет и свою свободу», а Запад стремится к немедленному прекращению боевых действий и выводу российских войск.

Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. Мы должны отвергнуть, чтобы кто-то в худшем стиле империализма XVIII-XIX веков сказал: мне не хватает моей территории, мне не нравятся границы, они были ранее другими, — и пытается изменить это, используя оружие Олаф Шольц канцлер Германии

В конце апреля стало известно о содержании шестого пакета санкций Европейского союза против России. По информации Bloomberg, в него может войти в том числе полное эмбарго на нефть. ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT. Кроме того, могут быть введены ограничения на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий и на приобретение недвижимости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Поддержка Киева в оборонительной сфере

Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Киеву в оборонительной сфере, однако не будет действовать необдуманно. Он указал, что все западные страны, в том числе ФРГ, поддерживают Украину.

Мы продолжим ее поддерживать. Но нет смысла действовать безрассудно только потому, что кто-то громко этого требует. При каждом решении мы обдумываем, какие последствия это имеет Олаф Шольц канцлер Германии

11 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что страны Евросоюза активизируют поставки оружия Украине. При этом она выразила мнение, что безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Кроме того, Бербок призвала международное сообщество оставить отговорки и поставить Киеву тяжелое вооружение.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. Вместе с тем он поделился, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения у немецкой военной промышленности.

23 апреля Шольц сообщил, что из арсеналов бундесвера Киеву были поставлены противотанковое оружие, противовоздушные системы, боеприпасы, транспортные средства и многое другое. По его словам, в общей сложности Германия выделила Киеву два миллиарда евро.

При этом канцлер объяснил, почему ФРГ отказывается поставлять украинской армии тяжелое вооружение. По его словам, средства для транспортировки войск и артиллерию можно «пустить в дело быстро». По мнению политика, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно оружие, которым можно было бы пользоваться без длительного обучения и сложной логистики. В таком случае они могут использовать его без участия военнослужащих НАТО.

«Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет»

Шольц заявил, что непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет. Он напомнил, что аналогичной позиции придерживается президент США Джо Байден и другие лидеры.

В последние годы и десятилетия нам удавалось в ядерном, высоко вооруженном мире сохранять мир, потому что в конце концов всем хватало рациональности, чтобы сказать, что прямой конфронтации между НАТО и Россией не будет Олаф Шольц канцлер Германии

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что главным результатом специальной военной операции России на Украине стало усиление Североатлантического альянса у российских границ.

Он добавил, что альянс продолжит поставлять Украине «все необходимое для выживания». При этом председатель подтвердил позицию НАТО, согласно которой альянс отказывается от непосредственного участия в российско-украинском конфликте.

Отказ Шольца от визита на Украину

Шольц заявил, что его визиту на Украину мешает решение киевских властей отказать в приеме президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По словам канцлера, это стало «заметным инцидентом». Он подчеркнул, что «так делать нельзя».

Это стоит поперек дороги. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать Олаф Шольц канцлер Германии

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который планировал 13 апреля посетить Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза. Причиной такого решения украинского лидера стали тесные связи Штайнмайера с Россией, сообщало издание Bild.

В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Позже сам Зеленский заявил, что вовсе не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц назвал отказ принять Штайнмайера выпадом, имеющим политико-историческую подоплеку. При этом он подчеркнул, что Олаф Шольц уже давно должен был побывать на Украине.

