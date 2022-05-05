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53-летняя Дженнифер Энистон вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети

Папарацци засняли актрису Дженнифер Энистон без макияжа после посещения салона красоты

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Энистон вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки публикует издание DailyMail.

Папарацци засняли 53-летнюю знаменитость после посещения салона красоты в Беверли-Хиллз. Звезду сериала «Друзья» запечатлели в розовой футболке, жакете, джинсах черного цвета и открытых босоножках. При этом на фото видно, что Энистон вышла из здания без мейкапа, в двух очках и с объемной укладкой.

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Поклонники неоднозначно отнеслись к новым кадрам Энистон. Так, одни восхитились внешним видом актрисы. «Она прекрасно выглядит и следит за собой», «Такое тело и лицо есть далеко не у каждой 53-летней женщины», «Дженнифер выглядит отлично», «Она выглядит на свой возраст и в этом нет ничего плохого», «Красотка», — писали юзеры.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость. «Нет, она все же не выглядит молодой», «Фигура отличная. Но в самой Энистон нет ничего необычного», «Все-таки морщины у нее есть», «Дженн стареет», «Сколько не работай над фигурой, лицо уже не изменишь», — прокомментировали пользователи сети.

Раннее в апреле американская певица Леди Гага показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. На размещенных кадрах исполнительница позировала, расположившись на кровати в коротких шортах и топе на тонких бретельках.

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Мария Винар
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