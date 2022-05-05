Москвичам пообещали аномальный холод и мокрый снег на майских праздниках

Синоптик Тишковец спрогнозировал аномальный холод и мокрый снег 9 мая в Москве

В Москве в понедельник, 9 мая, ожидается аномальный холод и дождь, утром местами может пойти мокрый снег. Такую погоду в столице пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РБК.

В столице утром ожидается 3-5 градусов тепла, в Подмосковье — плюс 1-6 градусов. Синоптики прогнозируют днем в Москве повышение температуры воздуха до плюс 8-10 градусов, по области — до плюс 6-11 градусов. Погода в Московском регионе в этот день майских праздников будет холоднее нормы на 7-9 градусов.

«Не исключено, что атмосферный процесс пойдет быстрее, атмосферный фронт проскочит раньше, и тогда погода не будет такой сложной», — понадеялся Тишковец.

По его словам, в День Победы погоду могут улучшить искусственно с помощью самолетов-лабораторий. При прогнозируемых погодных условиях эффективность такого способа управления климатом невысокая, считает метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал срок возвращения тепла в Москву. По его словам, оно придет в столицу в пятницу, 6 мая. В выходные дни температура воздуха будет достигать плюс 13-18 градусов, однако ожидаются небольшие дожди, добавил синоптик.