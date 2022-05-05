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Вильфанд назвал срок возвращения тепла в Москву

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил о возвращении теплой погоды в Москву с 6 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Теплая погода вернется в Москву с пятницы, 6 мая. Такой срок назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям метеоролога, в предстоящие выходные дни дневная температура воздуха в столице будет достигать плюс 13-18 градусов, однако ожидаются небольшие дожди.

Ранее глава Гидрометцентра заявил о похолодании на 6-8 градусов в Московской, Ростовской, Волгоградской и Курской областях. Вильфанд подчеркивал, что май — это месяц с изменчивой погодой, к которой россияне должны быть готовы. По его словам, в это время можно ожидать чередование потепления и похолодания.

До этого в разговоре с «Лентой.ру» синоптик Александр Шувалов перечислил города России с самой хорошей погодой на майские праздники. В частности, она была на Дальнем Востоке — 1 мая температура воздуха поднималась до 15-17 градусов тепла в Улан-Удэ и Чите. С 3 мая повышение температуры до 15-17 градусов тепла началось в Благовещенске.

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Анна Щербакова
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