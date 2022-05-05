Потерявший в океане машины Bentley смог заработать

Прибыль Bentley подскочила на 162 процента в первом квартале

Производитель люксовых автомобилей Bentley заявил, что его операционная прибыль в первом квартале подскочила на 162 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост цен на машины помог компании компенсировать потери из-за утонувших в океане машин и проблем с поставками в Китай, сообщает Reuters.

Главный исполнительный директора Bentley Адриан Холлмарк (Adrian Hallmark) поделился, что «ни COVID-19, ни кризис с полупроводниками и теперь ситуация на Украине — не остановили клиентов от покупки хорошо сконструированного автомобиля класса люкс». «В плане бизнеса мы чувствуем себя прекрасно», — сказал он.

Продажи первого квартала упали на пять процентов, составив 3203 машины по сравнению с показателем прошлого года — 3358 штук. Показатели в Америке упали на девять процентов и в Китае — на 29 процентов. На продажи люксовых автомобилей внутри Китая повлияла кризисная ситуация с логистикой на фоне COVID-19. Выручка Bentley выросла на 41 процент и составила 856 миллионов долларов против 608 миллионов годом ранее, а операционная прибыль автопроизводителя выросла с 68 миллионов долларов до 179 миллионов долларов.

В феврале в Атлантике загорелось судно Felicity Ace, которое перевозило премиальные автомобили. Производители оценили примерные убытки от сгоревших автомобилей, среди которых были Bentley, Porsche, Audi и Lamborghini, в 246 миллионов долларов. Из общей стоимости товаров на борту Felicity Ace, сгоревшего у побережья португальских Азорских островов, на сумму около 438 миллионов долларов, стоимость автомобилей оценивается в 401 миллион долларов.