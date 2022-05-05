Зафиксирован редкий вид пульсара «черная вдова»

Nature: в MIT зафиксирован редкий вид тройной звездной системы «черная вдова»

Астрономы из Массачусетского технологического института (MIT) зафиксировали в созвездии Волопаса редкий вид пульсара «черная вдова» — древнейшую тройную звездную систему, в центре которой находятся нейтронная и обычная звезды, а также, по всей видимости, третье светило, которому требуется 12 тысяч лет для полного оборота. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

По расчетам исследователей, возраст системы ZTF J1406 + 1222 превышает 4,5 миллиарда лет, что означает, что она вращается вокруг центра Млечного Пути гораздо дольше, чем существует Солнце. Пульсары «черные вдовы» являются одними из самых редких объектов во Вселенной, а в Млечном Пути таких было найдено меньше 20.

Формирование этих пульсаров произошло в результате эволюции двойных звездных систем, такое состояние является промежуточным этапом. После исчерпания запасов водорода крупной звездой она превращается в сверхновую, а затем из нее возникает нейтронная звезда-пульсар, которая периодически сближается с другим светилом и перетягивает его материю.

В апреле Международная команда астрономов открыла редкий миллисекундный пульсар в виде двойной нейтронной звезды. Объект назвали PSR J1325-6253, в котором две звезды вращаются друг вокруг друга с периодом 1,8 дня.