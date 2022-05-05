Терапевт предупредила о непоправимом последствии перенесенного COVID-19

Пульмонолог Божко заявила, что после коронавируса человек может полностью ослепнуть

После перенесенной коронавирусной инфекции человек может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва. О таком непоправимом последствии предупредила терапевт, врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко, сообщает Ura.ru.

«Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса», — рассказала Божко.

Она также назвала не менее опасным поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва — это приводит к снижению остроты зрения и к полной слепоте. По ее словам, шансы восстановить зрение зависят от своевременности обращения к врачу и от степени офтальмологических изменений. Специалист призвала консультироваться с медиками даже при незначительных проблемах со зрением.

Ранее врач Владимир Зайцев назвал главную ошибку в восстановлении после COVID-19. Она, по его утверждению, заключается в том, что люди, которые жалуются на проблемы с обонянием, не занимаются их лечением — это приводит к необратимым изменениям в организме.