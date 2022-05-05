Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Адвокатом Шария станет защитник каталонских сепаратистов

Адвокатом блогера Шария станет Гонсало Бойе, защищавший в суде каталонских сепаратистов

Фото: Virginia Mayo / AP

Адвокатом украинского блогера и оппозиционера Анатолия Шария по делу об экстрадиции станет Гонсало Бойе, который защищал в суде лидеров каталонских сепаратистов после попытки провести референдум о независимости. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на источники.

Адвокат и сам Шарий эту информацию пока не подтвердили. Других подробностей по делу блогера собеседники агентства не сообщили.

Попытка выхода Каталонии из состава Испании произошла осенью 2017 года. В регионе по инициативе местных властей состоялся референдум, независимость поддержали более 90 процентов граждан. Лидер сепаратистов Карлес Пучдемон, которого защищал Бойе, сбежал за пределы страны.

Анатолия Шария задержали в Испании 5 мая. Этот факт подтвердила местная полиция и Служба безопасности Украины. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.

В 2000-х годах Шарий работал журналистом на Украине. Против него были заведены уголовные дела, после чего он получил убежище в Евросоюзе в 2012-м. Последние годы Шарий ведет блог на YouTube и критикует украинские власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине
Женщина увидела в детской одежде опасность для девочек
Гейджи сравнил Оливейру и Нурмагомедова
В Крыму стена завода обрушилась на автомобили и дома
Адвокат Шария поделился деталями дела об экстрадиции блогера на Украину
Россиянка нашла останки человека в парке на севере Петербурга
Shell подсчитала потери после ухода из России
В Госдуме ответили на информацию об отправленных Украине разведданных
Из-за холода в Москве продлили отопительный сезон
Бенедикт Камбербэтч захотел сделать перерыв в карьере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.