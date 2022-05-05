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Россияне кинулись скупать жилье ради паспортов в одной европейской стране

Спрос россиян на покупку жилья в Черногории ради получения ВНЖ вырос более чем в 2 раза

Фото: Wladislaw Peljuchno / Unsplash

В апреле 2022 года россияне кинулись скупать жилье в Черногории — спрос на покупку недвижимости ради получения паспорта европейской страны или вида на жительство (ВНЖ) вырос более чем в 2 раза по сравнению с февралем. К такому выводу пришли аналитики компании Alexey Shvyrkov. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что во втором месяце весны получили от россиян на 121,8 процента больше запросов по поводу гражданства или ВНЖ, чем во втором месяце зимы — это рекордный рост количества обращений, которое растет уже третий месяц подряд. Эксперты добавили, что в апреле 2022 года обретением официального статуса в Черногории заинтересовалось в пять раз больше граждан России, чем в марте 2021-го.

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«Самое важное изменение — остановка программы "Гражданство за инвестиции". Больше эти программы не работают нигде, даже на Карибах. То есть, стать гражданином страны за полгода, как это было раньше, вложив деньги в недвижимость больше невозможно», — пояснил глава компании Алексей Швырков. Сейчас, по словам специалиста, получить ВНЖ в Черногории можно только за счёт своей недвижимости или благодаря работе в стране и уплате налогов. Кроме того, увеличились сроки ожидания ВНЖ и повысились требования официальных органов к документам.

По данным Швыркова, раньше клиенты предпочитали просто вкладывать деньги в недвижимость и покупали себе апартаменты или виллы на лето, а сейчас 90 процентов россиян приобретают объекты для постоянного проживания. «Следовательно, и запросы кардинально поменялись и критерии тоже. Нужна рабочая инфраструктура: магазины, больницы, школы. Удалённость от аэропорта и логистика перемещения тоже стали важным фактором. Ну и самое важное — недвижимость пляжная и недвижимость для повседневной жизни, это совершенно разные критерии жилья», — рассказал эксперт.

Спрос на коммерческую недвижимость при этом в Черногории снизился. «Сейчас, если есть деньги и хочется их вложить, то клиенты покупают объекты под сдачу в качественных курортных посёлках типа Луштицы Бэй, Порто Монтенегро, Порто Нови», — объяснил Швырков. Специалист также спрогнозировал, что жилье в европейской стране ощутимо подорожает.

Ранее аналитики агентства Alexey Shvyrkov заявили, что в Черногории есть легальная возможность купить жилье за рубли. При этом основной интерес россиян сконцентрирован на апартаментах с несколькими спальнями в районе городов Тиват и Герцег Нови. Очень часто граждане России берут два или более апартамента с возможностью объединения.

Нина Ташевская
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