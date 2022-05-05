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Семья нашла дикого койота, приняла его за потерявшегося щенка и забрала домой

CBS Boston: семья по ошибке приютила дикого койота

Фото: Gerhard Zwerger-Schoner / Globallookpress.com

Семья из американского города Барнстейбл, штат Массачусетс, по ошибке приютила детеныша койота, приняв его за потерявшегося щенка. Об этом сообщает CBS Boston.

В городском Центре защиты дикой природы рассказали, что семья нашла дикое животное на обочине оживленной автотрассы. Детеныш был сильно напуган.

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«Местная семья забрала койота домой, ошибочно приняв его за потерявшегося щенка. Осознав ошибку, они обратились к нам за помощью», — пояснили представители Центра.

В настоящее время за ним ухаживают специалисты, и вскоре его познакомят с другим щенком койота из штата Род-Айленд. Животных вакцинируют и будут вместе растить в условиях, максимально приближенных к естественным.

Представители Центра заявили, что щенку повезло. Если бы он укусил или поцарапал людей, которые его нашли, животное пришлось бы усыпить, чтобы проверить на бешенство.

Ранее сообщалось, что жительница мексиканского города Сьюдад-Виктория приняла сбитого автомобилем койота за бездомную собаку и привезла его к ветеринару. Койота пришлось усыпить, так как вылечить его было невозможно.

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Алиса Дмитриева
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