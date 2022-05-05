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Двухлетний мальчик стал жертвой редчайшего нападения койота на человека

New York Post: койот набросился на двухлетнего мальчика в Далласе

Фото: @DallasPD

В США койот набросился на двухлетнего мальчика на веранде дома и нанес ему серьезные травмы. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Даллас, штат Техас. Ребенок находился на веранде своего дома, когда на него напал забредший в город койот. Мальчик был доставлен в больницу, где его травмы охарактеризовали как «серьезные, но не представляющие опасности для жизни». В городском парке недалеко от места атаки агрессивное животное заметил полицейский и открыл по нему огонь, но не попал. Сейчас койота ищут местные охотники.

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Биолог Роберт Тимм, к которому журналисты обратились за комментарием, рассказал, что нападение койота на человека «можно назвать не просто редким, а редчайшим событием». Тимм является соавтором научной работы, в которой утверждается, что с 1960 по 2006 год в США и Канаде жертвами нападений этих животных стали всего 142 человека.

За все время наблюдений было зарегистрировано всего два случая гибели людей в результате нападения койотов. В августе 1981 года койот загрыз трехлетнюю Келли Кин в Лос-Анджелесе, а в октябре 2009-го стая койотов убила 19-летнюю кантри-певицу Тейлор Митчел в канадской провинции Новая Шотландия.

Ранее сообщалось, что в городе Апопка, штат Флорида, супружеская пара и их собака сумели убежать от преследовавшего их медведя. Инцидент с участием хищника попал на видео.

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Никита Савин
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