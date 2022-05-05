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Crew Dragon покинул МКС

Космический корабль Crew Dragon покинул МКС

Фото: Steve Nesius / Reuters

Космический корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС), сообщает НАСА.

Отстыковка корабля от станции произошла в 08:20 по московскому времени. Его приводнение в Атлантическом океане у побережья Флориды состоится на следующие сутки в 07:43.

На борту Crew Dragon находятся астронавты НАСА Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.

В апреле Crew Dragon с частным экипажем пристыковался к МКС. На борту корабля находились три бизнесмена из США, Израиля и Канады — Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти — и бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа.

В настоящее время на МКС находятся россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.

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Иван Потапов
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