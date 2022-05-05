В России объяснили важность прорыва блокады Крыма со стороны Украины

Сенатор Цеков счел преждевременными разговоры об открытом передвижении из Крыма в Херсон

Несмотря на прорыв транспортной блокады Крыма со стороны Украины, говорить об открытом передвижении в этом районе пока рано, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор объяснил важность возобновления грузового и пассажирского сообщения Крыма с Херсонской областью.

Транспортная блокада

В Крыму прорвана транспортная блокада полуострова со стороны Украины. Как стало известно, начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Уже восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью.

Восстановилась возможность транспортного обеспечения как такового, но это не означает, что идет свободное перемещение туда-сюда — есть погранпереход. Он обеспечивает безопасность в обоих направлениях Сергей Цеков сенатор Совфеда

Цеков убежден, что транспортное сообщение окажет позитивное влияние в первую очередь на Херсонскую область, потому что появится возможность посещения полуострова.

«Иметь возможность приехать в Крым по делам, отдохнуть и реализовать продукцию, которая производится в Херсонской области, — это хороший шаг. В Крыму проходит много мероприятий, на которые раньше приезжали представители культуры и образования из Херсона. Я думаю, что сейчас они тоже приедут. Также студенты будут иметь возможность ехать учиться к нам, в Россию», — считает он.

Шаги к самостоятельности

Сенатор уверен, что события, которые происходят сейчас в Херсонской области, можно назвать шагам к самостоятельности.

«Вряд ли сейчас можно говорить утвердительно, что Херсонская область станет частью Российской Федерации, но с точки зрения того, что они делают серьезный шаг к субъектности, — это да», — заявил Цеков.

Важно наладить информационное общение, чтобы Москва обладала полным объемом информации о том, что происходит в Херсонской области, а там были проинформированы и понимали, какие намерения у Кремля, считает Цеков.

«Украина во всех своих действиях руководствовалась только злом. Причем это началось еще с 1991 года. И эта злость пожирает Украину изнутри. Вместо того чтобы сохранять все то полезное, хорошее и нужное для украинского государства, они все это сами долгие годы губили», — заключил сенатор.

1 мая Херсонская область начала переход в рублевую зону. По словам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, переход займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.

