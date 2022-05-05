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Названы частые ошибки при использовании посудомоечной машины

Daily Mirror: ополаскивание тарелок перед загрузкой в посудомоечную машину назвали ошибкой

Фото: Castorly Stock / Pexels

Эксперт по бытовой технике назвал ошибки при загрузке посуды в посудомоечную машину, которые совершает большинство людей. На видео, которое он опубликовал в TikTok, обратило внимание издание Daily Mirror.

Специалист, изпользующий в TikTok ник @ao, утверждает, что одна из самых частых ошибок при использовании посудомоечных машин — это предварительное ополаскивание стаканов и особенно грязных тарелок перед загрузкой. По его мнению, это вредно, потому что в результате чистящее средство не может вступить в реакцию с остатками пищи и напитков и работает не так, как надо.

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Также эксперт заявил, что чашки необходимо размещать в посудомоечной машине вертикально, донышком вверх, и ставить их не на короткие вертикальные рейки в отсеке для стаканов, а между ними. При этом тарелки, по его словам, необходимо ставить так, чтобы грязной стороной они наклонялись к центру машины, а не к ее стенкам. Это позволит помыть их равномернее, поскольку вода в машине разбрызгивается от центра в сторону стенок.

Ранее британская домохозяйка Аманда Кларк рассказала, что ежедневно тратит на уборку пять-семь часов и получает от этого удовольствие. По словам женщины, порядок делает ее счастливой и напоминает о матери, которая очень гордилась своим домом.

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Наталья Обрядина
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