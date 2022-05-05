Путин оценил предложение транслировать больше просветительского контента на ТВ

Путин поддержал предложение увеличить число просветительских передач на телевидении

Президент Владимир Путин оценил идею транслировать больше просветительских передач на российском телевидении. В разговоре с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем он поддержал предложение по увеличению объема такого контента на ТВ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Может быть, действительно стоит задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах», — высказался Древаль.

Он отметил, что если Путин поддержит эту идею, то «Знание» проработает с телеканалами возможность трансляции своего просветительского контента. «Договорились», — ответил президент.

Ранее сообщалось, что Путин во время встречи с Древалем также высказался о «Википедии». Президент выразил уверенность в том, что пользоваться только онлайн-энциклопедией для получения информации невозможно. Он также заявил, что объективная информация сейчас очень востребована.

