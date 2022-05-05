Путин высказался о «Википедии»

Президент России Путин раскритиковал Википедию за необъективность информации

Президент России Владимир Путин высказался об онлайн-энциклопедии «Википедия». В разговоре с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем он заявил, что пользоваться одной «Википедией» для получения информации невозможно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Древаль в ходе беседы обратил внимание на, что в России есть много талантливых просветителей, желающих создавать контент, который распространялся бы на большую аудиторию в сети. Он отметил, что сейчас это особенно важно из-за большого количества фейков и низкокачественной информации. По словам Древаля, «Знание» ищет возможность помогать таким людям.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — ответил президент. Глава государства добавил, что появление талантливых людей, чьему мнению можно доверять, «дорогого стоит».

Древаль также рассказал, что в рамках «Знания» создается база информации, которая становится альтернативой «Википедии». «Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы «Википедии», на 2 миллиона рублей. Причиной стали статьи о дымном и бездымном порохе. Перед этим суд также оштрафовал Wikimedia на 3 миллиона рублей за публикации с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

В конце апреля Роскомнадзор напомнил «Википедии» про закон «о приземлении». Регулятор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями энциклопедии.