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ЕС выступил за скорейшее начало реформ на Украине для ее присоединения к союзу

ЕС выступает за скорейшее начало реформ и инвестиций на Украине для ее вступления в союз
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Европейский союз выступает за скорейшее начало реформ и инвестиций на Украине для ее присоединения к ЕС. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы мечтаем о скорейшем начале инвестиций и реформ на Украине, которые приведут вашу страну в Европейский союз», — указала она, выступая на Варшавской донорской конференции для нужд Украины.

28 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа Киев направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберте Метсоле.

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Анжелика Бережная
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