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Британия ввела санкции против Evraz

Великобритания ввела санкции против горно-металлургической компании Evraz

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Великобритания ввела санкции против горно-металлургической компании Evraz. Об этом сообщает ТАСС.

Британия заморозила активы компании в стране, как пояснил МИД Соединенного Королевства. Введение ограничительных мер объяснили тем, что Evraz занят в «секторах стратегического значения для правительства России».

В МИД также отметили, что компания производит 28 процентов всех российских железнодорожных колес и 97 процентов рельсовых путей. Такая значительная доля на рынке заставила ввести санкции в отношении компании, так как железные дороги используются Россией для обеспечения военных поставок и отправки военнослужащих на линию фронта на территории Украины.

В середине апреля сообщалось, что российские металлургические компании начали отказываться от выплат дивидендов акционерам. В том числе такое решение приняла и компания Evraz. Предприятия объяснили отказ от публикации стремлением защитить всех акционеров.

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Платон Щукин
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