Оценена возможность захвата Польшей Западной Украины

Политолог Евсеев: НАТО не защитит Польшу от России, если Варшава введет войска на Украину

Военный эксперт и политолог Владимир Евсеев в беседе с «Украиной.ру» оценил возможность захвата Польшей территории Западной Украины. По его мнению, Варшава боится вводить туда войска из-за страха, что эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО.

Как считает Евсеев, Польша хочет установить контроль над приграничными регионами бывшей советской республики, однако пока не в состоянии этого сделать. «Сейчас есть опасность (для Варшавы. — Прим. Ленты.ру.), что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. <…> Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне», — сказал он.

В этом случае, продолжил Евсеев, Польша в этом случае окажется сама по себе и окажется беззащитной перед ответом России. По его мнению, ввод польских войск возможен лишь после начала полного распада Украины, когда центральные власти в Киеве полностью утратят рычаги управления страной.