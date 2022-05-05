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Гейджи сравнил Оливейру и Нурмагомедова

Боец UFC Джастин Гейджи заявил, что Чарльз Оливейра не опаснее Хабиба Нурмагомедова
Джастин Гейджи

Джастин Гейджи. Фото: Steven Branscombe-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи сравнил бразильца Чарльза Оливейру и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова передает MMA Fighting.

«Они определенно не одинаковые. Чарльз точно не опаснее Нурмагомедова. Его способность держать удар не такая, как у Хабиба: это доказали те случаи, когда мы видели его бои», — заявил он. Гейджи отметил, что Оливейра вырос и стал уверенным спортсменом.

Гейджи и Оливейра проведут бой 8 мая. Поединок состоится в рамках турнира UFC 274 в американском Финиксе.

Оливейра является действующим обладателем чемпионского пояса в легком весе. Всего на его счету 32 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов покинул MMA после третьей защиты титула в октябре 2020-го. Тогда он вынудил сдаться Гейджи и удержал пояс чемпиона в легком весе. Всего россиянин одержал 29 побед в 29 поединках.

Дарья Коршунова
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