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Северная Корея отправила офисных работников на поля из-за угрозы голода

Офисные работники Северной Кореи отправились на поля для предотвращения голода в стране

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Северная Корея отправила работников офисов и фабрик в сельскохозяйственные районы страны, пострадавшие от засухи. Таким образом правительство пытается предотвратить возможную нехватку продовольствия на фоне мирового кризиса, сообщает Reuters со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

Страна переживает длительную засуху — в апреле температура была выше нормы на 2,3 градуса Цельсия, а месячный уровень осадков упал на 44 процента. Правительство обеспокоено угрозой голода. Сельскохозяйственные районы КНДР уязвимы к погодным бедствиям, так как стране не хватает мощностей системы ирригации и другой необходимой инфраструктуры. Любые природные катаклизмы, такие как засуха и наводнения, могут нанести серьезный ущерб экономике Северной Кореи, которая и так находится под международными санкциями.

По данным северокорейской газеты, которую цитирует Reuters, правительство и работники по всей стране объединили усилия, чтобы доставить необходимые ирригационное оборудование в поля в засушливых районах страны. Кроме того, молодежные бригады ввели в эксплуатацию водные пути в восточном портовом городе Хамхын в рамках кампании по модернизации и расширению ирригационных сооружений. Также в городах Анджу и Кэчхон при участии местного населения были созданы пруды, добавлены удобрения к посевам и отправлена на фермы необходимая техника для доставки воды.

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Санкции против Северной Кореи были введены в 2006 году после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. С тех пор экономика КНДР стала изолированной от всего мира. По данным ООН, на фоне ситуации вокруг Украины в мире усилилась угроза голода. В марте организация призвала КНДР открыть свои границы для материальной помощи местному населению.

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Софья Ермакова
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