Врач назвал снижающий риск рака продукт

Врач Шубин заявил, что баклажанная икра снижает риск возникновения рака

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, употребление которого снижает риск возникновения рака. По словам специалиста, таким свойством обладает баклажанная икра. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Баклажан имеет фиолетовый цвет — любой овощ или фрукт, имеющий яркий насыщенный цвет, обладает очень специфической активностью», — объяснил врач. По его словам, овощ содержит вещество антоциан, которое предотвращает рост раковых клеток.

Баклажанная икра помимо баклажана включает в себя помидоры, морковь, сладкий перец, лук и чеснок. «Эти овощи обладают противораковым эффектом», — пояснил ведущий. Кроме того, в состав баклажанной икры входит зелень, содержащая витамин К. «Витамин участвует в образовании внутреннего прочного каркаса костей», — рассказал специалист еще об одном полезном свойстве продукта.

Ранее Шубин назвал продукт, которым можно заменить соль. Специалист заявил, что вместо нее можно употреблять острый перец халапеньо или соус чипотле, в состав которого он входит. По словам Шубина, халапеньо содержит вещество под названием капсаицин, которое влияет на вкусовые рецепторы человека так, что у того создается впечатление, будто он ест соленую пищу.