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Ведущий Первого канала назвал заменяющий соль продукт

Врач-невролог Шубин заявил, что соль можно заменить острым перцем халапеньо

Фото: Martin Dr. Baumgärtner / Globallookpress.com

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» назвал продукт, которым можно заменить соль. Выпуск доступен на официальном сайте Первого канала.

Специалист заявил, что вместо соли можно употреблять острый перец халапеньо или соус чипотле, в состав которого он входит. По словам Шубина, халапеньо содержит вещество под названием капсаицин, которое влияет на вкусовые рецепторы человека так, что у того создается впечатление, будто он ест соленую пищу.

Его соведущая Елена Малышева в свою очередь уточнила, что чипотле практически не содержит соли. Также она предупредила, что у людей, которые употребляют соль в больших количествах, увеличивается риск возникновения инфарктов и инсультов. «Только простая отмена соли снижает давление на десять миллиметров ртутного столба», — рассказала она.

Ранее Шубин в программе «Жить здорово!» перечислил продукты, которые могут провоцировать мигрень. По его словам, приступы сильной головной боли могут вызывать твердый сыр, шоколад и кофе. Невролог объяснил, что в этих продуктах содержится вещество амин, которое и приводит к мигрени.

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Евгения Наумова
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