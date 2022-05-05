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Индийский полицейский изнасиловал 13-летнюю девочку

В Индии подростка изнасиловала группа мужчин, а затем полицейский

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии группу мужчин и полицейского обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает CNN.

По имеющимся данным, в апреле четверо мужчин похитили подростка в штате Уттар-Прадеш на севере страны, а затем увезли в соседний регион Мадхья-Прадеш, где изнасиловали и продержали четыре дня. Мотивом могла стать нетерпимость к далитам — национальному меньшинству в Индии, из которого происходит девочка.

Подозреваемые были арестованы. Однако после обращения в полицию девочка, как утверждается, подверглась второму изнасилованию уже в участке. Правоохранитель, который мог это совершить, также задержан, а всем офицерам, дежурившим в это время, объявлен выговор. Подозреваемый полицейский не признал вину.

В сентябре 2021 года сообщалось, что полиция Мумбая арестовала 28 мужчин по подозрению в групповом изнасиловании 15-летней девочки. Отмечалось, что обвиняемые регулярно насиловали жертву на протяжении нескольких месяцев.

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Антон Похиляк
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